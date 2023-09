Colisão em cadeia na estrada do Caverá: motociclista, idosa e veado envolvidos

De acordo com informações apuradas pelo PAT, o acidente ocorreu por volta das 19h, quando um motociclista estava se deslocando em direção ao interior da cidade. Próximo ao CTG Honório Lemes, um veado, atravessou a via de forma repentina causando a colisão com a moto, desta forma, o piloto acabou perdendo o controle e caindo no solo.

Protesto em Manoel Viana clama por justiça após morte violenta de idoso

Logo em seguida, o motorista de um veículo SpaceFox, acompanhado de sua sogra, que seguia na mesma direção, parou à frente da Honda/NXR 160 Bros para prestar auxílio ao acidentado. Durante a remoção da moto da rodovia e ajuda à vítima(que estava ferida no joelho), um terceiro veículo, uma MMC/L200 Triton, que também seguia no sentido interior, colidiu com a Honda, lançando-a na direção da idosa que estava ao lado da mesma.

O motorista da Triton alegou que não conseguiu avistar a moto devido à intensidade da luz de um quarto veículo que trafegava no sentido oposto. O acidente resultou na idosa sendo lançada para fora da pista, sofrendo lesões no ombro. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou os primeiros socorros à vítima.

A idosa foi encaminhada à Santa Casa de Alegrete, onde passou por exames médicos que confirmaram a fratura na clavícula e lesão na perna esquerda. O Comando Rodoviário da Brigada Militar esteve no local para atender à ocorrência.