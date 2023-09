Share on Email

Em mais um episódio de violência em Alegrete, uma tentativa de homicídio com características de execução, semelhantes às ocorridas recentemente na Zona Leste foi registrada no bairro Saint Pastous.

O fato envolveu um homem de 36 anos que se encontrava em sua residência quando foi surpreendido por um indivíduo, ainda não identificado, na frente de sua casa que o chamou. Ao sair e atender ao chamado, em uma ação rápida, a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo.

Desesperado, tentou buscar refúgio dentro de sua casa; porém, antes de conseguir, foi atingida por pelo menos três tiros nas costas. Uma viatura da Brigada Militar foi acionada e, ao chegar no endereço, encaminhou a vítima para a Santa Casa. O estado de saúde do homem é considerado muito delicado.

Esta ocorrência aconteceu em um contexto semelhante a um caso anterior, registrado no dia anterior e aproximadamente no mesmo horário, no bairro Nilo Soares Gonçalves. Um homem de 25 anos também estava em sua residência quando foi abordado de forma semelhante e acabou baleado. A Brigada Militar está atendendo à ocorrência.