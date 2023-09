Protesto em Manoel Viana clama por justiça após morte violenta de idoso

Vargas, uma figura querida na comunidade, faleceu na madrugada de 24 de setembro, após uma agressão que resultou em morte cerebral, diagnosticada em 19 de setembro, enquanto estava internado na UTI de Uruguaiana. A agressão ocorreu no último dia 17 de setembro, em via pública.

A manifestação teve início no cemitério local, após o sepultamento do vianense, de onde uma carreata com buzinaço se dirigiu até a delegacia de polícia. Os participantes realizaram um manifesto com cartazes e pedidos de justiça. Entre as mensagens presentes nos cartazes, destacou-se a afirmação de que o incidente não foi um acidente, mas sim um crime. Outros cartazes lamentaram a despedida de um ente querido e enfatizaram a necessidade de justiça.

Os desgarrados do pago continuam desbravando novos horizontes

Os filhos de Guilhermando Vargas entraram em contato com o PAT e expressaram sua indignação, descrevendo o pai como um homem trabalhador e muito querido na cidade. Eles classificaram o que aconteceu com ele como uma atrocidade.

Débora, promissora atleta de basquete, é destaque em projeto social de Alegrete

De acordo com informações, a agressão teria ocorrido em via pública e teria se originado de uma discussão relacionada a um cachorro. A família da vítima registrou uma ocorrência na delegacia de polícia de Alegrete e obteve imagens do sistema de videomonitoramento que podem esclarecer os eventos que levaram à lesão de Guilhermando.

A delegada regional de polícia Daniela Barbosa, responsável pelo caso, confirmou que a investigação está em andamento e que diligências estão sendo realizadas para esclarecer os detalhes do fato que culminou na morte do idoso. A família de Guilhermando Vargas permanece determinada a buscar justiça em meio a esse momento de choque e incerteza.