Colisão entre caminhonete e moto deixa dois feridos

No início da noite desta terça-feira(26), um acidente entre uma caminhonete C-10 e uma Yamaha, deixou dois feridos.

Segundo informações dos policiais militares, os dois veículos trafegavam na rua Maurício Cardoso em direção à Praça General Osório.

No cruzamento com a rua Barros Cassal, o motorista da caminhonete disse que sinalizou que iria fazer a conversão à esquerda, porém, o motociclista que seguia no mesmo sentido, estaria ultrapassando.

Neste momento, ocorreu a colisão entre os veículos. O casal que estava na moto sofreu ferimentos e foi levado à UPA pelo Samu. Os veículos tiveram avarias.