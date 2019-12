Colisão entre caminhonete e moto deixa homem ferido

O acidente foi na rua Barão do Cerro Largo, no final da tarde desta sexta-feira(27). O motociclista de 28 anos estava com escoriações no joelho e foi socorrido pelo Samu à UPA.

Conforme relato dos policiais, o condutor da L200 Triton trafegava na rua Barão do Cerro Largo sentido centro/bairro. Pouco antes do cruzamento com a rua Nossa Senhora do Carmo, ele fez a conversão à esquerda para adentrar na garagem. Na manobra, houve a colisão com o motociclista que trafegava no sentido contrário, bairro/centro. O motorista da caminhonete, de 78 anos, teria cortado a preferencial da moto.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência e a Guarda Municipal auxiliou no trânsito.