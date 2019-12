Abigeatários carneiam touro braford; carne está contaminada com medicação para o tétano

Com as festas de final de ano, geralmente há uma incidência maior nos registros de abigeatos. Este ano, as ocorrências não tem sido com a mesma frequência que o ano de 2018.

Porém, já foram registrados alguns casos nos últimos dois meses. O último foi na madrugada de sábado (21).

De acordo com informações da denunciante, o crime foi na localidade da Cancha Nova do recanto do Hélio Rocha, perto do bairro Piola.

Um touro braford foi carneado dentro do campo, na propriedade da vítima. Os abigeatários levaram os quartos e as paletas.

Ainda segundo o responsável, o animal estava em tratamento contra o tétano. A medicação que estava sendo usada era muito forte. Ele destaca que quem consumir a carne corre um sério risco à saúde. ” Quem furtou ou quem comprar a carne terá problema com saúde.

O furto foi madrugada de sexta pra sábado. Há informações que os ladrões estavam vendendo a carne contaminada nos arredores da Piola.