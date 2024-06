Colisão frontal entre Biz e Gol deixa homem gravemente ferido

Share on Email

Uma colisão frontal entre uma moto Honda Biz e um Volkswagen Gol aconteceu na rua General Vitorino. Segundo informações da Brigada Militar, os veículos trafegavam em sentidos opostos no momento do impacto.

O motociclista, de 37 anos, tinha saído do trabalho e estava a caminho de casa. Ele descia a rua General Vitorino quando, por motivos ainda desconhecidos, ocorreu a colisão frontal com o Gol, que era conduzido por um militar do Exército Brasileiro, de 20 anos, que subia em direção ao centro.

O motociclista sofreu graves ferimentos. Há suspeitas de fraturas nos membros inferiores e, após ser colocado na ambulância do SAMU, ele teria ficado desacordado. O jovem militar que dirigia o Gol não sofreu ferimentos.

A moto Honda Biz ficou completamente destruída, enquanto o Gol apresentou danos significativos na dianteira. A Guarda Municipal, a Brigada Militar e o SAMU atenderam a ocorrência.

Ainda não foram esclarecidas as causas exatas do acidente.