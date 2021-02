Colisão traseira na Rua Dos Andradas resulta em danos materiais

Compartilhe















O motorista do Fiat Palio não tem Carteira Nacional de Habilitação, segundo informou o Guarda Municipal.

Segundo informações, o homem de 44 anos dirigia o Fiat Palio, no mesmo sentido do Toyota Corolla. Pouco antes do cruzamento das ruas, Andradas com Gaspar Martins, o motorista do Corolla parou, pois logo à frente há uma faixa de segurança e uma senhora estava atravessando. Entretanto, o proprietário do Palio disse que quando percebeu já estava muito em cima e não houve tempo de evitar a colisão. Com o impacto, não houve feridos, mas ambos os carros tiveram avarias. A Guarda Municipal atendeu a ocorrência.