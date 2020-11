Com 16 anos, alegretense assina contrato profissional com o Corinthians Paulista

Cria da base da AJS em Alegrete, Idelmindo Cardoso Nunes Filho, se destacou em várias competições pelo time alegretense. De Alegrete, foi para o Novo Horizonte em Santa Maria, onde colheu títulos e foi um dos destaques da equipe. Jogou 2 anos e meio pelo Juventude de Caxias do Sul, inclusive disputando um Efipan em sua terra natal.

O sonho de se transformar um jogador profissional começou a se concretizar em agosto deste ano quando foi contratado pelo Corinthians. O novo atacante do Corinthians Sub-17, foi promovido à categoria acima depois de defender o Sub-15 do Timão em 2019. Seu contrato com o clube era válido até 10 de agosto de 2022.

O clube alvinegro acabou prorrogando o contrato com o guri de Alegrete, segundo o clube um jovem e promissor atacante. Ele que levou a família para São Paulo, comemora mais uma conquista no mundo do futebol.

Na segunda-feira (09), ele assinou seu primeiro vínculo profissional com o clube paulista. Mindinho possuía um contrato até agosto de 2022, porém agora o período foi ampliado e de modo profissional, até 2023, permanecerá no Parque São Jorge. “Só agradecer em poder assinar meu primeiro contrato profissional”, escreveu em uma de suas redes sociais.

Parte importante do futebol do Corinthians, as categorias de base são reconhecidas pela formação de grandes jogadores na história alvinegra. Uma das principais equipe é a Sub-17, composta por jogadores entre 16 e 18 anos. A equipe disputa as competições mais importantes do país, como a Taça Belo Horizonte de Futebol Júnior Sub-17 e a Copa do Brasil Sub-17.

O alegretense foi destaque no Sub-15 do Timão em 2019, promovido ao Sub-17 neste ano. Mindinho ainda não estreou pelo time Sub-17, comandado pelo técnico Gustavo Almeida. A categoria briga pela liderança do Brasileiro Sub-17. Atualmente o “Timãozinho”, como é chamado, se encontra na 4ª colocação, com 14 pontos – cinco pontos a menos que o líder Palmeiras. O próximo compromisso é contra a Chapecoense, nesta terça-feira, às 15h, na Fazendinha.

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução Fonte: Meu Timão