Com 934 casos confirmados, Alegrete é o 54º município do RS em casos de Coronavírus

O Estado do Rio Grande do Sul tem 497 cidades. Alegrete ocupa a 54º colocação entre os municípios do RS com números de casos de Coronavírus.

A região considerada pelo governo como de média capacidade do sistema de saúde e baixa propagação do vírus ou seja, com alta capacidade do sistema de saúde e média propagação do vírus, pode sofrer um revés nesta semana. Os dados serão coletados hoje, e amanhã o governador Eduardo Leite anuncia as cores das regiões.

Na 25ª rodada do Distanciamento Controlado, a Região 03 , permaneceu na bandeira laranja. Desta forma, Alegrete cumpriu pela 10ª semana consecutiva a bandeira laranja, considerada na zona de risco médio do contágio do novo coronavírus.

Na última atualização do boletim Covid-19, pelo município, foram registrados 6 casos positivos de Covid-19. Já são 934 casos confirmados, com 720 recuperados, 197 ativos (191 em isolamento domiciliar e 06 hospitalizados positivos de Alegrete) e 17 óbitos.

Com 73.589 habitantes segundo a secretaria de saúde do RS, foram realizados 8.149 testes, sendo 7.182 negativos, 934 positivos e 33 estão aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 417 pessoas.

Pela atualização feita pelo Hospital de Santa Casa no final do dia 28, seis pacientes ocupavam a UTI adulta, restando duas vagas para atingir os 100% de sua ocupação.

Na UTI Covid, são 10 leitos e 7 deles estão ocupados. Cinco contraíram Covid-19, e dois pacientes aguardam os resultados dos exames. No hospital de campanha, de um total de 30 leitos dotados de oxigênio, sete estão em uso. Pela secretaria de saúde, a cidade de Alegrete atingiu 61,1% da ocupação dos 18 leitos. Dado interessante é de que, das 30 vagas no hospital de campanha, não há paciente pela contagem do Estado. Os respiradores estão com a taxa de uso em 27,8%.

Os dados da Região 03, estão em 80.8% da ocupação em UTI, contando os 9 hospitais. A taxa de respiradores é de 43,6%. Pelos números apresentados pelo governo, Alegrete chega aos 921 casos confirmados da doença, apresentando 52 novos casos.

Júlio Cesar Santos