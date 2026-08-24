Com gramado encharcado, LAF e Universal é adiado para quarta-feira à noite no Farroupilha

A partida entre Liga Alegretense de Futebol (LAF) e Universal de Quaraí, válida pela 3ª rodada da 5ª Copa Fronteira Oeste, foi transferida para a próxima quarta-feira (26), às 20h30, no Estádio Municipal Farroupilha, em Alegrete.

O confronto estava inicialmente marcado para este domingo (23), às 15h30. A mudança foi comunicada pela Comissão Organizadora da competição após a avaliação das condições do gramado do estádio, que permanece muito molhado em razão das chuvas registradas nos últimos dias.

Segundo a organização, o campo apresenta diversos pontos com acúmulo de água. Diante da situação, a transferência foi considerada a alternativa mais adequada para preservar o gramado e, principalmente, garantir a segurança e a integridade física dos atletas.

A decisão foi tomada pela Comissão Organizadora da Copa Fronteira Oeste, sediada em Quaraí e coordenada por Mário Augusto, vereador e um dos idealizadores e organizadores da competição.

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LAF busca manter liderança e invencibilidade

Com a alteração da data, a LAF terá mais alguns dias para se preparar para o confronto diante do Universal. A equipe alegretense chega à terceira rodada invicta, com uma vitória e um empate, e busca manter a liderança da competição.

Jogando em casa, o time pretende aproveitar o apoio da torcida para consolidar o bom início de campanha e somar mais três pontos na tabela.

O confronto também terá um significado especial para a equipe. A LAF prestará homenagem à memória de Bagre Fagundes (1939–2026), importante nome do tradicionalismo gaúcho e figura de destaque para a cultura local.

A equipe entrará em campo com uma faixa trazendo a mensagem “Nossa Cidade, Nossa Força!”, reforçando o vínculo entre o time e a comunidade alegretense.

Serviço do jogo

5ª Copa Fronteira Oeste – 3ª Rodada

O quê: LAF x Universal de Quaraí

Quando: Quarta-feira, 26 de agosto – 20h30

Aonde: Estádio Municipal Farroupilha – Alegrete

Os ingressos custam R$ 10,00. Mulheres e crianças têm entrada gratuita.

Os ingressos antecipados podem ser adquiridos nos seguintes pontos de venda:

Loja Tá Barato Pra Caramba – Rua Andradas, 453, Centro;

Loja Mandrake – Calçadão de Alegrete.

Com a nova data e o horário noturno, a expectativa é de um bom público no Estádio Farroupilha para acompanhar o confronto entre LAF e Universal de Quaraí.

A Comissão Organizadora agradece a compreensão das equipes, dirigentes, imprensa esportiva, torcedores e comunidade diante da alteração na programação.

A bola rola na quarta-feira, às 20h30min, com a LAF defendendo a liderança e a invencibilidade na Copa Fronteira Oeste diante de sua torcida.