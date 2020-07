Compartilhe











Em junho, Brasil fechou 10.984 postos de trabalho, o pior resultado para o mês desde 2016; apesar de não faltarem análises de que o desemprego deve subir, a sensação é que o pior já passou.

Os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados na última terça-feira, 28, de certa forma trouxe uma boa notícia, mas também uma incerteza no horizonte.

A boa notícia: segundo o Ministério da Economia, o Brasil fechou 10.984 vagas em junho – foi o pior resultado para o mês desde 2016, quando foram cortadas mais de 91 mil vagas. É boa notícia porque o mercado esperava uma perda até quase vinte vezes maior, de 200 mil empregos.

Ou seja, quase 190 mil demissões a menos do que as projeções. Desde o começo da pandemia, foi o menor número de demissões em um mês. Em maio, foram 350.303 vagas a menos. E em abril e março, somados, os empregos fechados passaram de 1,1 milhão. Graças ao resultado de junho, o primeiro semestre terminou com menos 1,198 milhão de vagas em todo o país – foram registradas 6,7 milhões de contratações contra 7,9 milhões de desligamentos.

O resultado tem duas explicações. A partir de abril o governo começou a pagar o auxílio emergencial, de R$ 600, a desempregados e trabalhadores informais. Além do auxílio, há a influência, maior até, do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, que permite às empresas reduzirem jornada de trabalho e salários ou a suspensão do contrato dos empregados.

Programa que se mostrou uma alternativa para evitar demissões. Foram 15 milhões de contratos firmados. Em tese, 15 milhões de pessoas que poderiam perder o emprego, mas não perderam. Em relatório nesta terça-feira, o banco Safra diz que o Caged sinaliza que o pior da crise pode ter passado e que os índices de emprego devem melhorar nos próximos meses. Mas também aponta que a grande dúvida é como o desemprego vai se comportar com o fim do auxílio, que vai até agosto.

Alegrete

Segundo as estatísticas mensais do emprego formal, o município de Alegrete fechou o mês de junho com um saldo negativo de 26. Foram 192 admissões e 218 desligamentos. No acumulado do ano, o primeiro semestre encerrou com menos 237 empregos com carteira.

A cidade de Alegrete registrou 1402 admissões e 1639 desligamentos. esse foi o acumulado do ano com ajustes destacado pelo caged.

Júlio Cesar Santos