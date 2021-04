Com poucas doses, vacinação ocorre em duas ESFs de Alegrete nesta segunda-feira

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa que nesta segunda-feira (05), irá vacinar idosos com 64 anos ou mais, a partir das 8h30 apenas no antigo PAM (UBS Bento Gonçalves) e no Centro Social Urbano, pois há poucas doses remanescentes da última remessa.

Para se vacinar é preciso apresentar documento de identificação e CPF. A vacinação irá ocorrer enquanto durarem as doses. “Quem estiver nesse grupo e não conseguir se vacinar não precisa se preocupar, pois logo chegarão mais vacinas e continuaremos a imunização dessa faixa etária”, explicou a secretária de Saúde Haracelli Fontoura.

DPCOM