Com quedas nas vendas, Fenabrave divulga os carros mais vendidos em janeiro

A venda de veículos despencou em janeiro, o pior desde 2005. As linhas de montagem desaceleradas ou paradas por falta de componentes, a transição para atender às novas normas de emissões do Proconve L7 e ainda reflexos da pandemia da covid-19 continuam comprometendo a cadeia automotiva.

Para completar o aumento dos custos de produção repassados ao preço dos veículos. A Fiat manteve a liderança e picape Fiat Strada foi o carro mais vendido

O registro de 116.601 automóveis e comerciais leves em janeiro despencou 40,94% na comparação do com dezembro e 28,26% com o mesmo mês de 2021.

Os dados divulgados pela Fenabrave na última quarta-feira (2), a entidade dos concessionários, mostraram que, considerando apenas automóveis, pela primeira vez nos últimos 17 anos, o registro ficou abaixo de 100 mil unidades. Em muito pela falta de veículos disponíveis em diversas marcas.

As montadoras aproveitaram as festas de Natal e Ano Novo para férias coletivas ou parciais e reduzirem os efeitos da falta de componentes e ainda os reflexos da covid-19 com o crescimento exponencial da Ômicron. O período também foi de transição para atender o Proconve L7.

O ranking de vendas em janeiro de 2022 não apresentou significativas mudanças em relação a dezembro de 2021. Mas, destaque para a picape Fiat Strada, que se consagrou como o carro mais vendido de janeiro de 2022, de acordo com dados oficiais da Fenabrave. A picape da Fiat vinha perdendo posições para o Chevrolet Onix nos últimos meses. Assim, aproveite e veja o ranking dos 10 carros mais vendidos no Brasil em janeiro de 2022.

A venda de automóveis e comerciais leves continua com grandes oscilações. A Fiat Strada e o Hyundai HB20 mantém a liderança e o segundo lugar obtidos no ano passado. O Chevrolet Onix que teve a produção interrompida por cinco meses, mas mesmo assim fechou 2021 em quinto lugar avançou para terceiro. O Jeep Renegade manteve a quarta posição e o irmão Compass avançou uma completando a relação dos cinco carros mais vendidos.

Os utilitários esportivos continuam avançado enquanto os hatchs e sedã caem. Dos dez carros mais vendidos em janeiro, quatro foram suvs, três hatchs, duas picapes e um sedã.

Entre as montadoras, quatro foram da Stellantis – dois Fiat e Jeep, e dois Hyundai, Chevrolet, Volkswagen.

1 º Fiat Strada – 6.716 unidades

2 º Hyundai HB20 – 5.634

3 º Chevrolet Onix – 5.205

4 º Jeep Renegade – 4.999

5 º Jeep Compass – 4.905

6 º Hyundai Creta – 4.175

7 º Volkswagen T-Cross – 3.761

8 º Volkswagen Gol – 3.435

9 º Chevrolet Onix Plus – 3.431

10 º Fiat Toro – 3.293

Apesar dos líderes do mês serem representados pela picape Strada e dois hatches – Hyundai HB20 e Chevrolet Onix – vale ressaltar que os SUVs “dominaram” o ranking Jeep Renegade foi o 4 º colocado no ranking geral. Já em 5 º lugar na lista dos automóveis e comerciais leves mais vendidos em janeiro de 2022 vem o Jeep Compass. Em seguida, entre os SUVs temos: Hyundai Creta, Volkswagen T-Cross.

Considerando as picapes e o ranking dos 10 carros mais vendidos no Brasil em janeiro de 2022, temos dois modelos. Primeiramente, a Fiat Strada – a líder. Enquanto isso, a Fiat Toro ficou na 10 ª posição com 3.293 unidades emplacadas no dado período.

Fonte: Fenabrave