Com superlotação, hospitais de Porto Alegre fecham emergências

O Hospital de Clínicas e a Santa Casa de Misericórdia, localizados em Porto Alegre , fecharam as emergências no domingo (14). A medida se dá em razão da superlotação das alas, principalmente por pacientes com Covid-19.

No Clínicas, a medida afeta exclusivamente o atendimento de pessoas com coronavírus. Segundo a direção do hospital, 88 pacientes eram atendidos na noite de domingo, sendo 48 em condições críticas e 24 necessitando de ventilação mecânica.

A unidade seguirá atendendo pacientes encaminhados pelo Samu e pelo Sistema de Gerenciamento de Internações da prefeitura de Porto Alegre. A emergência para pacientes sem Covid-19 segue funcionando normalmente.

Uma reunião será realizada na tarde desta segunda-feira (15) para reavaliar a necessidade de fechamento.

Já a Santa Casa fechou, por tempo indeterminado, as emergências SUS e Covid dos hospitais Santa Clara e Dom Vicente Scherer, respectivamente. Conforme a instituição, as duas alas operavam com lotação próxima a 300% da capacidade neste domingo.

A emergência para pacientes com outras enfermidades, também localizada no Hospital Dom Vicente Scherer, passa a funcionar com restrição máxima, atendendo exclusivamente pessoas com risco de morte iminente.

UTIs

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre começou o dia com 118% de ocupação nos leitos de UTI. Segundo monitoramento da Secretaria Estadual da Saúde (SES), a instituição atendia 197 pacientes críticos em 167 vagas à meia-noite desta segunda.

O atendimento do Centro Obstétrico do Clínicas também está com restrição, devido a superlotação da UTI Neonatal. A orientação é para que as pacientes procurem seus hospitais de referência.