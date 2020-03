Comandante dos Bombeiros detalha enfrentamento de queimadas em Alegrete

Na tarde de quarta-feira (10), o Comandante do Corpo de Bombeiros de Alegrete, 1º Tenente De Àvila concedeu uma coletiva de imprensa.

A conversa no gabinete do comando foi prática e objetiva. A finalidade do encontro foi deixar claro certos pontos a cerca do trabalho de combate a incêndio no munícipio.

Dotado de dois caminhões para sinistros, o Tenente De Àvila esclareceu que as recentes queimadas de campo estão mobilizando o efetivo no quadro de servidores que está defasado. Segundo ele, uma guarnição de serviço é composta por quatro servidores, que desempenham as funções em um turno de serviço.

Na última segunda um incêndio em uma residência na área central foi atendida pela guarnição. O efetivo que estava de folga, deslocou com um caminhão para combater o sinistro. A tão criticada demora em redes sociais foi rechaçada pelo comando.

Conforme registro, havia um atendimento em área rural, distante 20 km do centro da cidade. Tão logo recebeu o comunicado, o caminhao foi designado para atender o chamado.

A preocupação quanto ao quadro de servidores preocupa o comandante. Num total de 22 bombeiros em Alegrete, que cumprem um rigoroso sistema de rodízio com carga de 40 horas de trabalho semanais, ele pondera que necessitaria de mais servidores para atender a demanda de uma cidade do porte de Alegrete.

De Àvila pede a colaboração da comunidade quanto à queima de lixo em pátios e terrenos baldios. Na zona rural a preocupação é tamanha que ele já pediu auxílio do 10º B LOG, Em janeiro foram 10 registros de queimadas. Fevereiro dobrou o número de atendimento na zona rural, 21 queimadas em campos num mês com 29 dias, revela o drama.

Em março já foram 10 registros. No início da coletiva o caminhão chegava de mais um atendimento de combate ao fogo em campos na área rural.

O comandante pede a mobilização de produtores rurais, através do Sindicato Rural. Entre os pontos destacados na coletiva estão as denúncias de queimadas irregulares e fogo em lixo domésticos, que muitas vezes foge do controle e é preciso acionar os bombeiros.

Conforme artigo 6514 de julho de 2008 de Decreto Federal, a multa para quem realiza queimada sem autorização é de 1 mil reais por hectares e reclusão de dois a quatro anos.

Outro problema revelado pelo comandante foi em relação aos trotes. Na quinta-feira da semana passada, uma ligação solicitava atendimento na Vila Maria do Carmo. Do outro lado uma voz masculina dava conta de um incêndio com vítima dentro da casa .

A guarnição se deslocou em segundos após a ligação. Um caminhão e uma ambulância. No local mencionada não havia indícios de fogo.

Com o município em situação de emergência, o Corpo de Bombeiros busca mobilizar as forças vivas da comunidade para combater o fogo em campos do maior município em extensão territorial do RS.

Júlio Cesar Santos