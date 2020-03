Prefeito veta aparelhos em hidrômetros e projeto volta à pauta nesta quinta-feira

O projeto do Vereador Luciano Belmonte de instalar um redutor de entrada de ar nos hidrômetros da Corsan, visando com isso diminuir o ar que está nos canos e que no final faz o valor da conta aumentar foi vetado pelo Prefeito Márcio Amaral.

O autor do projeto, o vereador Luciano diz que a alegação foi de que esta pauta tem vício de iniciativa, ou seja, não deve ser prerrogativa do Legislativo e sim partir do Executivo.

Ele informou que o Projeto com veto do Executivo passou na comissão de Justiça e Redação da Câmara que deu parecer contrário ao veto do Prefeito. E assim, o Projeto vai entrar em pauta na sessão desta quinta- feira.

O autor explica que nos canos tem muito ar e que o hidrômetro conta como se fosse consumo de água e assim aumenta o valor da conta. O aparelho que iria beneficiar 25 mil residências tira o ar do canos.

Vera Soares Pedroso