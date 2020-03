Juíza Marcela Pereira lança projeto Homolagação Imediata na Vara Cível

No mesmo dia em que foi entregue o espaço Cultura de Paz, na sala de espera das conciliações do JEC, a Juíza Dra. Marcela Pereira fez o lançamento do projeto Homolagação Imediata. O objetivo e dar mais agilidade às decisões judiciais da 1ª Vara Cível.

A Magistrada da 1ª Vara Cível explica que se as partes se acertaram, demandas competentes de sua Vara de atuação, antes de vir a audiência e só ligar para o Foro e agendar que ela realiza a homologação imediata. O contato para agendar a audiência é pelo: 3422- 8686 Ramal 1408.

Os horários de pauta livre são todas as terças-feiras às 9h 40, 10h, 10h 20min, 10h 40min,11 , 11h 20min e 11h 40min.

Os requisitos para que a juíza assine uma homologação imediata é de que o acordo já tenha sido compactuado entre as partes que deverão comparecer na audiência com seus advogados (salvo se o advogado tiver poderes para transigir), servindo a audiência para homologação imediata da resolução do conflito de direitos disponíveis e extinção do processo.

Vera Soares Pedroso