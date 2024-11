Combate ao crime rural: Operação Campereada cumpre 15 mandatos e apreende carne sem procedência

A ação foi desencadeada pela 2ª DECRAB e contou com a participação da Brigada Militar, da Polícia Penal, da Inspetoria Veterinária e da Vigilância Sanitária, também contando com o apoio logístico do Exército Brasileiro. Foram cumpridas 15 ordens judiciais nas cidades de Uruguaiana e Soledade.

A operação é oriunda de investigações de furtos abigeatos ocorridos em Uruguaiana há cerca de dois meses.

A investigação realizada identificou uma rede logística que opera nos furtos de gado e ovelhas em Uruguaiana e região. A ação de hoje visa desarticular essa rede, que envolve desde os autores do furto propriamente dito, mas também os envolvidos no transporte dos animais furtados, os receptadores e os comerciantes dessa carne sem procedência.

As investigações vêm na esteira da operação Boi Garantido, deflagrada em junho de 2024, que resultou na prisão de seis pessoas, além da apreensão de diversas armas e material utilizado para o furto abigeato, inclusive um caminhão boiadeiro.

O Delegado Vinícius Seolin, à frente da 2ª DECRAB, destaca que a região apresenta índices consideráveis de redução nesse tipo de crime e que a ação de hoje reforça o compromisso das Forças de Segurança atuantes no município em reprimir os crimes rurais e abigeatos. Ademais, reforça a atuação em conjunto com a Brigada Militar, tanto através da Patrulha Rural do 1º BPAF, comandada pelo Tenente Coronel Hélio, quanto com o 6º BPChoque, comandada pelo Capitão Gruner, bem como o apoio logístico do Exército Brasileiro.

A Delegada Regional Daniela Barbosa de Borba, responsável pela 4ª DPRI, reforça o esforço constante da Polícia Civil na repressão aos crimes rurais, especialmente o abigeato. Destaca que a investigação qualificada permite a identificação dos autores, levando à consequente responsabilização penal de seus atos. Por fim, ressalta que crimes dessa natureza, além do elevado prejuízo que causam, levam a uma sensação de insegurança no campo, tendo em vista que muitas vezes são cometidos por indivíduos conhecidos, razão pela qual continuarão sendo duramente combatidos pela Polícia Civil.

A operação Campereada contou com a participação de 105 policiais e foram cumpridos mandados em Uruguaiana e Soledade.

Foram presos 5 indivíduos e apreendidas 9 armas de fogo, além de significativa quantidade de carne sem procedência, ainda sendo contabilizada.

Por fim, o Delegado Vinícius Seolin reforça a importância da comunidade auxiliar as forças de segurança, especialmente por meio de denúncias, as quais são completamente anônimas e com sigilo garantido.

