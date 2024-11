Despedida de Angelo Auzani é marcada por grande comoção

Ele estava jogando futebol na noite do dia 18, uma rotina que mantinha com amigos de longa data, quando se sentiu mal e faleceu. Angelo estava aposentado e era amplamente conhecido na comunidade, tendo um grande círculo de amigos. No dia anterior, 17, ele esteve em Santa Cruz, onde acompanhou a apresentação do filho, Rafhael, na invernada adulta do CTG Farroupilha, durante o ENART 2024, evento do que era grande entusiasta do tradicionalismo.

Leia mais: Pequenos gestos, grandes atitudes| A aliança de Cássio foi encontrada

Os Amigos de bola comentaram a perda irreparável de Angelo, que era alegre e sempre pronto para ajudar. “Quase não acreditei quando vi no grupo”, comentou, Freitas, um integrante que jogou com ele.

Muito consternado, Carlos Preto disse que foi uma notícia terrível, uma grande perda. O vereador e coordenador dos Festejos, Cléo Trindade, muito emocionado, disse que Angelo era uma pessoa ímpar e parceira, lamentando sua partida tão cedo.

Alguns dos Amigos da Bola de Alegrete

Angelo era casado com Elena Zacarias Auzani, coordenadora cultural da Semana Farroupilha e assessora do deputado Márcio Biolchi, além de ser pai de dois filhos, Rafhael e Nathália.