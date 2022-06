Combustível com preço baixo: compromisso em repassar o melhor valor pra você!

A Rede Garra tem o compromisso e a política de repassar sempre o melhor valor para os clientes, amigos e parceiros, sempre mantendo a melhor qualidade e o atendimento mais diferenciado do Alegrete!

Sempre focados em ser referência quando o assunto é qualidade e preço justo, a Rede Garra te convida para abastecer com o valor atualizado e conhecer a conveniência Black, com grande diferencial de poder fazer o uso do Cashback, inclusive para itens de consumo.



Prontos para melhor atender, nossos colaboradores dispõem de alto padrão de atendimento, prezando sempre pela segurança e cuidado com seu veículo, aferindo óleo e água do radiador, inclusive possuindo treinamento para fazer a limpeza do reservatório do líquido de arrefecimento, grande diferencial em Alegrete.

Texto: Agência Bhaita