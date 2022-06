Em Santiago, Real é derrotado pelo novo líder da Série Prata

Share on Email

Jogando longe de casa, o Real voltou a perder no Campeonato Gaúcho de Futsal Série Prata 2022.

No último sábado (25), o representante alegretense na competição esteve em Santiago no ginásio Aureliano de Figueiredo Pinto.

O adversário é uma das equipes de mais investimentos na competição e fez um jogo de muita intensidade para cima do Real.

Real não conteve a força do adversário, e voltou a perder na Série Prata 2022.

A Ser Santiago saiu ganhando e logo fez 2 a 0. O time de Alegrete mostrou reação e chegou a empatar a partida em 2 a 2. Numa noite inspirada, o craque Nathan marcou os gols alegretenses.

Na etapa final prevaleceu a superioridade do time santiaguense, que teve o craque do jogo, Jones Planer autor de um dos gols. O Real lutou até o fim, mas com mais dois gols a Ser Santiago fechou o jogo em 4 a 2. Ademir, Márcio e Pablo Manzoni marcaram na vitória que deu a liderança ao time de Santiago.

O presidente do Real Gilson Barcelos, destacou a valentia do time e salientou que a equipe fez um baita jogo. “Buscamos o empate em um super jogo. No final levamos mais dois gols e não conseguimos buscar. Mas o grupo está de parabéns pelo esforço”, avaliou Barcelos. Indagados por reforços, o presidente foi econômico nas palavras, “tem gente chegando”, sem dar detalhes, disse que não será de imediato, mas afirmou que terá contratações.

Equipe jovem, embora derrotada fez um bom jogo em Santiago

A liderança após a 5ª rodada é da Ser Santiago com 11 pontos. Destaque positivo para a Associação Vianense de Futsal comandada pelo alegretense Alexandre Boherer, vice-líder com 10 pontos ganhos.

Entre as oito equipes da chave “A”, o Real é o penúltimo com apenas 3 pontos, mesmo número do lanterna La Máquina.

O Real volta a jogar no dia 9 de julho, na Arena contra o Império, quarto colocado com 8 pontos.

Foto: Gilson Barcelos