Começou a campanha de multivacinação em criancas e adolescentes

Campanha Nacional contra a Poliomielite e multivacinação projeta vacinar 3,5 mil crianças em Alegrete.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e a Campanha Nacional de Multivacinação serão realizadas no período de 5 a 30 de outubro, para atualização da Caderneta de Vacinação das crianças e adolescentes até 14 anos de idade. A data de 17 de outubro, será o dia o dia “D”, da divulgação e mobilização nacional de vacinação contra Poliomielite. Todas as crianças a partir dos 12 meses e menores de 5 anos de idade, deverão receber a dose extra da vacina contra a paralisia infantil, mesmo as crianças que estiverem com o cartão de vacinas em dia. A meta é vacinar pelo menos 95% de 3.515 crianças nesta faixa etária, em Alegrete.

Mutivacinação

A multivacinação tem a finalidade de atualizar a situação vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade, de acordo com as indicações do Calendário Nacional de Vacinação. Todas as vacinas do calendário básico de vacinação estarão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde, com sala de vacinas.

Fazem parte do Calendário Básico de Vacinação da criança e adolescente, as seguintes vacinas:

B C G – Tuberculose

Hepatite B – Hepatite B

Pentavalente – Tétano, Difteria, Coqueluche, Hepatite B e Haemophilus Influenzae.

V I P / V O P – Poliomielite

Rotavírus – Rotavírus

Pneumo – 10 Infecção causada pelo pneumococo

Meningo C – Meningite C

Febre Amarela – Febre Amarela

Tríplice Viral – Caxumba, Rubéola e Sarampo

Tetra Viral – Caxumba, Rubéola, Sarampo e Varicela

D T P – Tétano, Difteria e Coqueluche

Hepatite A – Hepatite A

Varicela – Varicela

Meningo ACWY – Meningite A, C, W e Y

Procure a sala de vacinação mais próxima e use máscara.