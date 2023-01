Comércio com pouco movimento e consumidores à espera das promoções

Depois que passou o Natal e as festas de final de ano, caiu em mais de 30% o movimento no comércio de Alegrete.

Essa constatação é da presidente do Sindilojas de Alegrete, Vanessa Machado Vargas. Essa é uma realidade depois do final do ano, o movimento cai no comércio local.

Ela comenta que isso faz com que muitas empresas a partir da segunda quinzena deste mês de janeiro começem a fazer promoções de algumas peças de verão, visto que já em fevereiro começam a chegar as confecções de meia estação.

O calor intenso deste mês de janeiro também influencia para que muitas pessoas não saim às ruas da cidade. Quem precisa fazer serviços no centro sai nas primeiras horas da manhã para aproveitar as temperaturas mais amenas.