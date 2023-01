Conferência Municipal de Saúde define nos próximos dias os temas deste ano

Share on Email

A mesa diretiva do Conselho Municipal de Saúde de Alegrete reuniu-se no dia 4, na sala do Conselho para a segunda reunião da Comissão Organizadora da 10ª Conferência Municipal de Saúde de Alegrete.

Na pauta foram colocadas as questões das pré-conferências e os dois dias de conferência que acontecerão nos dias 23 e 24 de março. Os temas da Conferência propriamente dita serão definidos em uma próxima reunião.

As pré-conferências que serão realizadas antes do evento principal, serão a oportunidade para que as comunidades de bairros locais digam o que mais necessitam para a saúde de seus teritórios. Os locais e dias das pré conferências serão divulagados em breve.