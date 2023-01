Polícia prende alegretense que cultivava plantação de pés e mudas de maconha em apartamento

Share on Email

A Polícia Civil, em ação conjunta com a Brigada Militar, por meio dos policiais da Delegacia de Polícia de Alegrete, sob a coordenação da delegada Fernanda Mendonça, deflagrou a operação “Voo Duplo” com vistas a combater o cultivo ilegal de maconha em um apartamento na região central da cidade.

Os policiais civis e militares, em cumprimento a mandado de busca e apreensão no bairro Cidade Alta, ingressaram no apartamento e lá encontraram vários pés de maconha e mudas da droga, tudo plantado e cultivado em vasos; a planta submetida a secagem, ainda em fase de preparo e, em outros recipientes, a droga já seca e pronta para consumo.

Dentro do duplex, ainda, foram encontradas sementes da droga, que seriam plantadas, uma estufa improvisada para a secagem das plantas, adubo e material específico para o cultivo.

O morador que era investigado pelo cultivo e comércio ilícito do entorpecente, foi preso em flagrante por tráfico de drogas, tendo ele assumido a propriedade da droga e dos demais objetos apreendidos. Após as diligências de praxe na DPPA, o indivíduo será encaminhado ao Presídio e ficará à disposição do poder Judiciário.