Comitê da AMFRO recomenda uso de máscaras em alguns ambientes para evitar contrair vírus

Coma chegada do inverno e do frio mais intenso sempre aumentam as doenças respiratórias. Como viemos de um período severo de pandemia, devido ao coronavírus, algumas recomendações são bem prudentes nesta época do ano.

O Comitê de Gerenciamento de Crise da AMFRO, de acordo com o prefeito Márcio Amaral, recomenda que se mantenha o uso de máscaras em ambientes escolares e onde tiver aglomeração de pessoas.

-É uma recomendação que acreditamos ser importante, porque com o frio temos muitos vírus no ar e cuidar da saúde nunca é demais, disse o prefeito.

A UPA, em 20 dias do mês de maio, registrou mais de 5.700 atendimentos, a maioria com sintomas respiratórios. Além do uso de máscaras, é imporatnte que as pessoas se agasalhem bem, façam ingestão de frutas da época e evitem pegar frio sem necessidade.