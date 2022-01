Como limpar a piscina de plástico sem precisar trocar a água

Com o verão e as altas temperaturas, o pessoal já começa a “dar jeito” nas piscinas, para amenizar o calor e curtir o verão. Mas com o entra e sai a água acaba ficando suja e nada atraente, mas trocar a água não é a única solução! Tem várias dicas que ajudam a manter ela limpinha e livre de doenças e/ou bactérias. Além disso, cuidados com a durabilidade também devem ser tomados.

Cuidados para manter a piscina limpa e resistente por mais tempo:

Quando a piscina for montada na grama/pasto, é preciso usar uma lona grossa em baixo, para não ficar em contato direto com a umidade (que facilita a criação de limo).

O cloro é indispensável para o tratamento da água, pois ele que é responsável por matar todos os microrganismos. Vale lembrar que o cloro deve ser aplicado dia sim, dia não. A medida geral recomendada é de uma tampinha de garrafa pet para cada mil litros de água e deve ficar entre 1 e 3 ppm (recomendado medir com uma fita teste).

Para tirar a sujeira do fundo da piscina pode ser usado o aspirador, mas existe um jeito mais fácil: pegue uma mangueira, encha ela de água e tape com os dedos. Coloque uma ponta dentro da piscina (na parte suja) e a outra para fora da piscina, assim a água suja irá sair aos poucos.

Outra dica importante é evitar que os gatos e cachorros façam xixi perto dela, pois o ácido pode a fazer durar bem menos e até rasgar.

Quando a piscina ficar exposta ao sol escaldante, molhar ela por fora é uma ótima opção, já que o sol quente demais pode deixar a piscina mais frágil e com riscos de estragar.

Use uma peneira para retirar as sujeirinhas que caem na água, como folhas e galhos.

Utilize pelo menos uma vez na semana um algicida, pois ele impede que a piscina fique verde. Tem dois tipos de algicida: para manutenção, que deve ser usado uma vez por semana nos períodos chuvosos e quando ela esta começando a ficar verde e o de choque, que deve ser usado somente quando a piscina está bem verde.