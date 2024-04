Renato Arnoud Grande, coordenador da Defesa Civil, informa que só no Centro choveu 72mm nas últimas 24h ( fonte CEMADEN) e o rio Ibirapuitã subiu bastante e está com 8m63cm acima do seu nível normal, neste início de manhã(30). A Defesa Civil de Alegrete, diante da previsão da instabilidade, durante toda esta semana, recebeu o alerta de risco de inundação, ou seja o transbordamento das águas do leito do rio.

O Coordenador da DC diz que já tem equipes de sobreaviso,tanto da Prefeitura como do Exército, caso seja necessário auxiliar nas mudanças e remoções de famílias que possam ter suas casas atingidas pelas águas do Ibirapuitã.