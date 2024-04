Augusto Nunes, o alegretense que faz sucesso em Sampa, não esquece suas origens

Share on Email

– Não me perguntes onde fica o Alegrete, segue o rumo do teu próprio coração – a letra do Canto Alegretense nunca fez tão sentido para Augusto Nunes, filho do Baita Chão que encontrou o sucesso profissional em São Paulo.

Aos 53 anos, o Augusto do Salão da Lorena que funcionava na Assis Brasil, deu voos mais altos e hoje é referência em São Paulo. O filho de uma família de mais três irmão, frutos do casal Vani Nunes e Alcides Serpa sempre teve o incentivo da mãe que também atuou na área de cortes de cabelo.

Numa dessas vindas na 3ª Capital Farroupilha, o profissional atendeu a reportagem do Portal Alegrete em pleno dia de uma agenda atribulada. Não é para menos de seis em seis meses ele é requisitado para atender sua vasta e fiel clientela do Baita Chão. Levado pela mãe ainda guri que fazia cursos na Escola profissionalizante Nehyta Ramos, Augusto acabou se interessando pela profissão. Aos 17 anos já dava seus primeiros cortes de cabelo e o dom só aflorou com inúmeros cursos de aprendizado e muitas técnicas.

Em Alegrete, ele atende em um salão que possui em seus quadro de colaboradores toda equipe que já trabalhou com Augusto. Isso se torna ainda mais fácil ao tempo que ali todos são apaixonados pelo que fazem e a clientela é fã incondicional do profissional.

Bastante requisitado, em sua última estada na cidade, ele atendeu cerca de 60 mulheres. Trabalhou de segunda a quinta-feira, por mais de oito horas por dia. Ele amo o que faz, em meio a um atendimento e outro conversou sobre sua trajetória.

Chorou, sorriu e agradeceu por todo carinho que recebe. Não é para menos. Augusto recebe visita no salão, são clientes e amigos que ficaram de fora da agenda, mas fazem questão de cumprimentá-lo.

Emocionado ao lembrar dos momentos profissionais, ele desabafa diz que foi uma barreira ser o que é hoje, por conta da terra do machismo, mas em momento algum desistiu, Teve no pai Alcides um incentivo maior. Meu pai montou um salão inteiro para mim e aquilo me deu forças para ser o que sou agora, pontuou Nunes.

Augusto abraça, beija os amigos, é recíproco o carinho, ganha presentes, enfim, é o reconhecimento do cabeleireiro vai completar 20 anos atuando longe de Alegrete. Um dos presentes é emblemático. Uma taça do casamento de uma amiga, o mimo veio acompanhado da champanhe do casamento .Ela disse que sempre que eu tomar um espumante naquela taça, vou relembrar da nossa amizade, sorri Augusto.

Em 2004, foi convidado a integrar o salão Espettáculo da família Celso Kamura em São Paulo. Longos 9 anos de um intenso trabalho, onde mostrou toda sua experiência em um dos maiores empreendimentos da capital paulista.

Comprometimento, seriedade e muito trabalho, esmero foram marcas primordiais do alegretense. Em 2015, Augusto inaugurou seu próprio empreendimento. A News Concept é uma boutique com uma equipe de 15 colaboradores situada em Moema.

É lá que o alegretense, com formação profissional nas academias de Paris, Londres, Barcelona e Nova York faz a cabeça de algumas personalidades. Patrícia Pillar, Reinaldo Gianechinni e equipe, família de Benedito Rui Barbosa, Edimara Barbosa e tantos outros famosos que residem a região metropolitana de São Paulo.

Indagado do sucesso, Nunes é pontual em responder. Diz que semeou uma lavoura muito boa. Amor, carinho, respeito, gratidão, alegrias e tristezas se misturam. Augusto recebe afago dos colegas, se emociona com tanto carinho trata as pessoas de uma forma especial.

“Todo esse reconhecimento me renova. Eu me refaço quando chego em Alegrete”, comenta o profissional. O trabalho que na noite anterior passou das 23h, Augusto fala que é prazeroso, faz bem feito e revela que tira o cansaço, admitindo que no dia da entrevista ia passar das 23h30min.

Como um mantra, ele fala para sua cliente em alto e bom tom: Eu te amo, Senhor Jesus te ama muito mais. É como um ritual, Numa cadeira já recebendo os cuidados de Nunes, Ana Maria Brancatto Rios, aos 79 anos cliente vip nem relembra com certeza, mas acha que aos 50 anos fez seu primeiro corte com Augusto. Ele é especial, amigo de anos. carinhoso, educado e com muita qualidade, um profissional acima da média, destaca.

Augusto é solicito atende quase todo salão com ajuda de uma equipe que trabalha em sincronia. Ele faz questão de frisar o nome de duas pessoas, embora tantas outras. Mas Jaqueline Faraco e Carmem Cavikioli foram duas amigas que sempre lhe appoiaram e impulsionaram a carreira do alegretense. “Sou o que sou hoje, graças a essas duas primordiais amigas, que tenho muito respeito a gratidão, frisa.

O trabalho no salão ainda nem passava do terceiro atendimento por volta das 11h, o cafezinho, o chimarrão e muito sorriso contagiante, seria a marca de mais um dia prazeroso para o profissional que faz o que ama desde seus 17 anos, quando atendeu sua primeira cliente no salão da Lorena, em plena Assis Brasil em Alegrete.

Aqui não fez só clientes, tem amigas de uma vida plena do sucesso que construiu desde o famoso salão que dirigia na rua Gaspar Martins.