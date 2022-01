Receitas caseiras para queda de cabelo

Para as mulheres, cabelos são vida, são força, fazem parte do estilo e da personalidade, colaboram com a autoconfiança e, algumas vezes, com a estética. Porém com tudo que passamos no decorrer desses anos pandêmicos, como a perda e o desemprego, fizeram com que o nível de estresse das pessoas aumentasse e, consequentemente, a queda de cabelo.

Às vezes não se tem dinheiro para pagar o tratamento adequado e nem para comprar remédios caros, como aqueles da propaganda da TV, que prometem cabelos fortes e cheios. Mas não é o fim! A natureza é gigantesca e os poderes são vários. Conheça algumas receitinhas para acabar com a queda de cabelo:

Cebola

Coloque em um liquidificador 2 colheres de sopa de óleo de coco e 1 cebola média, depois bata bem e coe. Essa misturinha deve ser aplicada no cabelo completamente seco por um tempo de 30 minutos. Após esse período, lave normalmente.

Babosa

Primeiro extraia a polpa da folha e bata em um liquidificador junto com 1 colher de sopa de óleo de coco e 10 gotas de óleo de alecrim. Aplique em todo o cabelo (inclusive na raiz) e deixe agir por 30 minutos. Depois lave os cabelos normalmente.

Banana

Misture em um recipiente 6 colheres de sopa de leite integral, 1 colher de sopa de açúcar cristal, 1 banana bem madura e amassada e 1 colher de café de óleo vegetal. Após misturar bem, aplique no cabelo já lavado com shampoo (úmido e sem creme/condicionador/máscara), deixe agir por 40 minutos e lave normalmente.

Cenoura

Coloque em uma panela 2 cenouras raladas (cruas) e cubra com azeite. Deixe refogar em fogo baixo até que o azeite fique laranja, espere esfriar e coe. Esfregue o óleo na raiz dos cabelos secos, deixe por 15 minutos e lave normalmente.

Alecrim

Faça um chá com 2 xícaras de água e 2 colheres de alecrim fresco, deixe ferver por 3 minutos e coloque em outro recipiente para esfriar. Depois de frio, aplique na raiz dos cabelos limpos e úmidos e deixe secar naturalmente.

Vinagre

Em um recipiente (borrifador) coloque 50 ml de vinagre de maçã e 400 ml de água. Borrife nos cabelos lavados com shampoo, aplique uma máscara e após o tempo indicado pelo fabricante enxague.