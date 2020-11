Como pagar os estudos? Universidade apresenta o URI Vantagens

Por meio do programa, ingressantes da modalidade presencial poderão ter bons descontos.

A URI Santiago está com as inscrições abertas para mais um vestibular, mas o bom é que o processo seletivo acompanha sempre muitas novidades!

A principal delas é o URI Vantagens, um programa criado pela universidade visando oportunizar mais facilidade para os alunos custearem os estudos, pois, a URI é uma instituição comunitária, não objetivando o lucro, porém, tudo o que recebe é investido no ensino, pesquisa e extensão.

O aluno poderá chegar a 50% de incentivo na mensalidade (entre benefícios e descontos), claro que é preciso cumprir requisitos.

– A URI conta com o URI Família, URI Fidelidade, URI Qualificação Continuada, URI Melhor Idade Qualificada, Segurança Pública, Curso Qualificado, Investimento Reduzido, Plano Rubi, Encurtando Distância, Qualidade com Economia, Plano Safra, além do PROUNI, FIES e CREDIURI.

– A universidade entrou na Graduação Ativa, englobando os cursos de Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Ciências Ambientais, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física Bacharelado, Farmácia e Medicina Veterinária. Isso significa horários mais flexíveis (não haverá aula todos os dias da semana), vivências ligadas ao mundo do trabalho, empreendedorismo e autonomia, com muito uso de tecnologias.

