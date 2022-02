Comunidade da Vila Nova será contemplada com asfaltamento da rua Carlos Gomes

O vereador Vagner Fan juntamente com os vereadores João Leivas e Cléo Trindade entregaram a Emenda Impositiva da Bancada do MDB. A Emenda contemplará o asfaltamento da Rua Carlos Gomes no Bairro Vila Nova, do início até o final da rua que também dá acesso ao Bairro Ulisses Guimarães, além de passar na frente da Escola Francisco Carlos, uma das principais escolas do bairro.



Outro destaque desta edição são as demandas em andamento:



Referente à guarda da ponte Borges de Medeiros está em processo licitatório, sendo que primeira licitação não houve empresas para a obra.



Estação férrea – O executivo comunicou que as obras vão começar ainda no primeiro semestre do ano. A ideia inicial é que, após a restauração do prédio que é considerado um dos pontos turísticos da cidade, será constituído o Museu da Estação e Secretaria da Segurança Pública, Mobilidade Urbana e Cidadania passará atender no local.



Quanto à reforma do Calçadão o projeto está em criação para execução esse ano.

Texto: Assessoria Gabinete Vereador Vagner Fan