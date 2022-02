Alegrete abre ano letivo com workshops de Educação Empreendedora

Share on Email

Com o propósito despertar nos estudantes o interesse pela resolução de problemas de forma mais resiliente, positiva e interativa, educadores da rede municipal de Alegrete irão passar por capacitações de educação empreendedora.

A abertura do ano letivo na cidade contará com o workshop Professor Empreendedor, desenvolvido e ministrado pelo Sebrae RS. Mais de 200 docentes devem participar da ação no dia 10 de fevereiro.

Conforme Gisele Brum, consultora e instrutora educacional do Sebrae RS, a ideia é que os participantes dos workshops sejam preparados para repassar em sala de aula as ferramentas que estimulam e desenvolvem nos alunos o senso de autorresponsabilidade, aliada aos princípios do empreendedorismo e ao significado de empreender em suas próprias vidas.

As capacitações estão previstas para serem realizadas na EMEB Luiza de Freitas Vale Aranha e na EMEB Lions Clube. Serão oito turmas que vivenciarão os aprendizados simultaneamente, utilizando de ferramentas como o Ikigai, que propõe reflexões como qual a razão de viver e qual o propósito de vida, e o Design Thinking, metodologia que auxilia no desenvolvimento da empatia, da colaboração, da criatividade e da resolução de problemas complexos.

Os workshops são oportunizados pelo eixo Educação do programa Cidade Empreendedora, uma parceria entre o Sebrae RS e a prefeitura de Alegrete.