Comunidade do bairro Boa Vista está com nova diretoria

No último sábado (28), foi realizada a posse da nova diretoria do bairro Boa Vista em Alegrete.

Por conta da pandemia a solenidade foi realizada sem a presença de público e de forma rápida nas dependências do Grupo Tradicionalista Fogo de Chão.

O presidente da União das Associações de Bairros de Alegrete Airton Alende coordenou os trabalhos que contou com a presença do diretor da Federação Riograndense de Associações Comunitárias e Moradores de Bairros – FRACAB Adão Roberto.

O novo presidente que assume para o biênio é o líder comunitário Sérgio Augusto Pereira trazendo como vice-presidente Hosana Ramos.

Com o compromisso de lutar por melhorias no bairro, Pereira cumprimentou sua diretoria e prometeu trabalho e empenho em buscar soluções para as demandas da comunidade da Boa Vista.

O presidente da UABA, parabenizou os novos diretores, ressaltou que a entidade é fiel parceira da associação do bairro e se colocou a disposição para atender os anseios da comunidade.

A nova diretoria do bairro Boa Vista tem como 1ª secretária Priscila Trindade; 2ª secretária Luisiana Rodrigues Ribeiro; 1º tesoureiro Márcio Kulmer de Souza; 2ª Tesoureira Mara Regina Ribeiro da Silva.

O Conselho Fiscal está composto por Cenira Oliveira do Prado, Franciele Lemes, Ironir Bilier Pereira, Queti Adnelle dos Santos, Gabriela da Rosa Perez e Alaíde de Cássio.

Foto: UABA