Comunidade escolar da Escola Adventista se mobiliza para não fechar o educandário em Alegrete

A comunidade escolar da Escola Adventista de Alegrete faz um apelo à população para que o educandário não tenha suas portas fechadas.

Na tarde de ontem(10), depois de inúmeros rumores de que a Escola Adventista vai fechar no Município, embora sem a confirmação da direção ou assessoria de imprensa do educandário, o PAT falou com pais de alunos que confirmaram a possibilidade do fechamento da Escola.

Depois de duas reuniões e, diante do conhecimento do atual quadro do educandário, pais se uniram e realizaram uma comissão onde estão buscando fundos para que possa dessa forma abrir matrículas e rematriculas.

O grupo criou uma Vakinha online onde destacam a preocupação e o atual momento diante das dificuldades financeiras.

Eles citam que a escola Adventista com 37 anos de atuação na comunidade alegretense esta passando por dificuldades financeiras. Para que seja possível manter sua atuação no ano de 2021, os pais da comunidade escolar estão realizando uma campanha solidária e contam com a colaboração de todos para, desta forma, manter a escola de portas abertas. Qualquer valor é importante – acrescentam.

Um dos membros da escola falou com a reportagem. Para evitar represálias, pediu para não ser identificado, entretanto destacou que, atualmente o educandário está com 78 alunos, mas a necessidade é de no mínimo 110.

Destes 78, quinze são bolsistas, a escola mantém esse lado solidário que acolhe um número bem maior de bolsistas, atualmente.

Além disso, também ocorreu uma inadimplência considerável neste ano. Um reflexo da pandemia e outros fatores. Tudo contribuiu para que a mantenedora não tenha como garantir mais um ano letivo.

O apelo da comunidade escolar da Adventista é para que a população se solidarize e faça doações para que possa ter o valor suficiente para que possam ser aberta as matrículas e rematrículas, depois vem a luta para que a Escola tenha no mínimo os 110 alunos pagantes, número suficiente para manter em atividade.

“Precisamos ter no mínimo o valor de calção para abrir as matrículas e depois vamos buscar os alunos. O que não podemos é perder essa escola que é referência em educação ” – disse um dos pais.

O valor da vakinha é de R$ 160.000,00. De acordo com um dos pais, neste ano a necessidade deste valor é devido aos fatores já citados.

Abaixo o link para quem quiser doar e ajudar a Escola.

http://vaka.me/1453114

Uma outra informação importante é que a Igreja Adventista, no ano passado realizou uma doação considerável, mais de 40 mil para que a escola pudesse manter suas portas abertas em Alegrete. Porém, neste ano, devido a todos os auxílios não há fundo para que a doação seja realizada. Neste período de pandemia muitas famílias foram auxiliadas e permanecem com o apoio da Igreja.