Alegretenses são vítimas de furto na Rodoviária de Porto Alegre

Duas alegretenses foram vítimas de dois homens na estação Rodoviária de Porto Alegre. Uma delas entrou em contato com a redação e falou sobre o ocorrido como um alerta para demais passageiros.

De acordo com a dona de casa, ela chegou na rodoviária e dois indivíduos bem arrumados, com boa aparência e postura acima de qualquer suspeita, passam a discutir sobre malas. Eles ficam debatendo sobre a bagagem e, neste meio tempo sempre ocorre alguns esbarrões nos passageiros. Com isso, eles conseguem furtar celulares e dinheiro, geralmente carteira. As duas pessoas que tiveram prejuízo realizaram a mesma descrição. A princípio, estes dois indivíduos ficam na rodoviária de Porto Alegre, no box de onde saem os ônibus para Alegrete, já com o objetivo de realizarem os furtos. “Estamos tornando público, pois se mais alguém se deparar com essa cena de dois homens, bem vestidos, discutindo sobre bagagem, podem ter certeza que eles serão ardilosos e de alguma forma vão tentar furtar celulares e dinheiro” – citou.