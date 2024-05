Share on Email

Na noite de domingo, 26 de maio, ocorreu um acidente de trânsito no bairro Nilo Soares Gonçalves, Zona Leste de Alegrete. De acordo com informações da Brigada Militar, um homem dirigia um Kadett pela rua L quando perdeu o controle do carro.

O Kadett colidiu com o muro de uma residência e registro de água, causando danos consideráveis. Após o acidente, o motorista fugiu do local e abandonou o veículo. Em retaliação, alguns populares danificaram ainda mais o carro, que posteriormente, foi entregue a uma pessoa habilitada, conforme os procedimentos padrões.