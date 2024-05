Avança vacinação contra influenza em Alegrete e percentual de idosos passa dos 51%

Share on Email

De acordo com o boletim de 24 de maio, já foram aplicadas 16.705 doses, sendo 16.449 em dose única. Num comparativo, a taxa de cobertura a nível municipal é de 45,95%, enquanto o Rio Grande do Sul registra 40,50% e o País alcançou 35,51%.

Em Alegrete, o percentual de doses aplicadas entre os grupos registra 8.055 idosos; 1.186 crianças e 745 trabalhadores na área de saúde. Entre atuantes das Forças Armadas, o número é de 358; professores já são 528 vacinados e 108 pessoas privadas de liberdade receberam a dose do imunizante.

No município, 105 gestantes foram vacinadas, 44 trabalhadores em transportes coletivos e 10 pessoas em situação de rua receberam a vacina. A campanha iniciou em 25 de março, teve em 13 de abril o sábado do Dia D (de abertura extraordinária dos postos) e está programada até 31 de maio.

Dados da Secretaria Estadual da Saúde (SES) seguem apontando o crescimento de circulação do vírus influenza desde o início de 2024, em um padrão diferente ao mesmo período de 2023.

A vigilância dos casos de Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG) aponta que até o dia 20 de abril havia o registro de 398 hospitalizações por influenza e 33 óbitos. No mesmo período do ano passado (primeiras 16 semanas do ano), foram 176 hospitalizações e 21 óbitos.

Foto: Camila Domingues