Condutor é preso com quase 90 mil dólares na BR 290

PRF apreendeu quase 90 mil dólares em Rosário do Sul.

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase 90 mil dólares sem procedência escondidos em um carro que foi abordado na manhã deste sábado (25), na BR 290, em Rosário do Sul.

Durante ações de fiscalização e combate ao crime, os PRFs abordaram um Onix com placas de Porto Xavier que transitava pela BR 290 e, ao vistoriarem o interior do veículo, encontraram cerca de 90 mil dólares sem procedência ocultos em um compartimento no painel. O condutor do automóvel, um homem de 32 anos, disse aos policiais que entregaria o dinheiro em Santa Maria.

A quantia, equivalente a quase 400 mil reais, o veículo e seu condutor foram encaminhados à polícia judiciária de Santana do Livramento para a lavratura do flagrante.

Fonte e foto: PRF