Condutora avança preferencial e provoca acidente na rua Barão do Amazonas

Motociclista foi levado à UPA por veículo particular. Ele teria sofrido escoriações.

De acordo com informações da Guarda Municipal que foi a primeira a chegar no local, a motorista de 36 anos, que dirigia um Nissan, passou a preferencial e foi atingida pela moto.

O homem que pilotava uma moto Yamaha sofreu escoriações e foi encaminhado à UPA por carro particular. A Brigada Militar foi acionada e assumiu a ocorrência. O acidente foi por volta das 11h no cruzamento das ruas Tiradentes com Barão do Amazonas, Centro, Alegrete. Ambos veículos tiveram avarias.

A mulher que dirigia o Nissan disse que não visualizou a moto, de acordo com os guardas municipais. O motociclista subia a Barão do Amazonas e a condutora do Nissan trafegava na rua Tiradentes.