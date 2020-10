Conecte-se com as pessoas, essa é uma das dicas da APAE Alegrete

Compartilhe















Desde março muita coisa mudou devido à pandemia, uma nova rotina, mais tempo em casa, filhos mais perto, amigos distante, fisicamente e a própria saudade tornou-se uma preocupação para muitos profissionais. A APAE Alegrete através da sua Diretoria e equipe de profissionais, aproveita esse tempo para dar dicas que possam contribuir com a comunidade.

Na edição desta semana, algumas dicas que podem ajudar você e sua família à realizar atividades que provoquem alegria e contentamento.

Veja:

Dicas da Psicóloga:

• É hora de aproveitar o tempo livre para organizar a casa, se exercitar, melhorar as relações familiares com o convívio e, também desenvolver atividades que tragam prazer.

• É momento de se reinventar, reforçar ou reviver situações que estavam ociosas, esquecidas e que lhe traziam prazer embem estar;

• Evite o excesso de informação, pois pode causar ansiedade e preocupações além das necessárias;

• Cuide do seu corpo praticando exercícios, mantendo uma alimentação saudável;

• Faça coisas que você gosta, como assistir filmes, ler um livro, ouvir música;

• Encare a situação de forma realista e sem pânico, tente tirar proveito vendo um ponto positivo;

• Se conecte com pessoas, mesmo que pelo telefone ou computador, faça chamadas de vídeo, ligações, mantenha os laços afetivos;

• Peça ajuda se precisar, caso sinta-se sobrecarregado, irritado ou com medo, busque ajuda médica ou com psicólogo e familiar.

Bárbara M. Goulart

Psicóloga APAE Alegrete

E lembre-se:

Com o objetivo de se tornar auto-sustentável financeiramente, a Apae de Alegrete, tem o serviço de Telemarketing.

Esse serviço é um meio adicional de captação de recursos.

Através dele, o colaborador que aceitar se tornar sócio, estará contribuindo para melhor qualidade de vida e proporcionando condições reais de inclusão social, aderindo a esta causa tão especial que é o atendimento às pessoas com deficiência intelectual e ou múltipla e Transtorno do espectro autista.

Diga sim quando a Apae ligar!

Contate com o número 9 8422 0658, fale com a Carlise ou Marlene e ajude a fazer a diferença.

Acompanhe o Boletim Informativo Semanal.