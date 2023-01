Rossini Rodrigues, autor da estátua de Quintana, lamenta as depredações ocorridas

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na tarde de segunda-feira(9), o PAT entrou em contato com o artista plástico Rossini Rodrigues, ele é o responsável pela obra de Mário Quintana, na Praça Getúlio Vargas, Centro, em Alegrete.

Inaugurada em 13 de novembro, a estátua mostra o poeta sentado em um banco de praça com uma bengala na mão e um sorriso no rosto.

O Quintana voltou, esse foi um dos posts mais visualizados nas redes sociais, principalmente, no primeiro mês. Mas a ‘fama’ permanece e todos que passam pela Praça Getúlio Vargas, em frente ao calçadão Hélio Ricciardi, desde criança a idosos, sentam para o registro com o poeta.

Entretanto, nem tudo tem sido positivo, a ação de vândalos que estão depredando a obra também, tem causado um grande repercussão.

Ao falar com o artista, Rossini destacou o quando lamentou ao saber do que aconteceu com a estátua. Ele disse que foram 15 dias em Alegrete e o trabalho foi minucioso para que o ‘Quintana’, tivesse a sua mais perfeita originalidade em relação aos traços.

O artista que reside em São Borja fez, inclusive, um comparativo, onde falou das obras naquele Município, algumas com mais de 10 anos que jamais sofreram ações de vândalos.

Ele enfatizou que a obra é feita com um material que é muito resistente, um cimento, contudo, nada semelhante ao comum, usado em construção, pois ele já pensou na ação do tempo, por isso, uma substância em fibra também é aplicada. “Da forma que eu recebi as fotos, foi um golpe muito forte para conseguir aqueles danos, além disso, nada que possa ser qualificado como acidente ou incidente, foi intencional’- explicou.

Já o Secretário de Segurança, Mobilidade e Cidadania, Daniel Rosso, disse que uma outra câmera de videomonitoramento, será instalada na entrada do calçadão. ‘Com essa câmera mais próxima, vamos identificar, o rosto de quem for realizar qualquer ato, é inadmissível ações como essas. O sistema vai ser instalado antes da restauração que será feita pelo próprio artista plástico Rossini Rodrigues’- salientou.