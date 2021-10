Confira as linhas e horários do transporte coletivo no Feriado de Finados

No feriado, 02 de novembro, além da execução das linhas e horários de domingo e feriados (Prado x Santa Casa e Terminal x Nova Brasília) que realizaram apenas uma volta em cada turno (7h30 – 13h30 e 19h30), irão operar mais 04 linhas, tendo como referência o Cemitério Municipal, pela manhã e tarde, com horários intercalados, sendo elas:

Vera Cruz x Dr° Romário (atendendo também os bairros Sepé Tiarajú e Saint Pastous). Das 7h30 às 9h20, retorna das 11h20 as 13h20, retorna as 15h30 e encerra as 17h20.

Polivalente x Ibirapuitã – Das 7h30 às 8h40, retorna das 10h30 às 13h, retorna as 15h30 e encerra as 17h30.

João XXIII x Nova Brasília (atendendo o bairro Caverá) – Das 7h às 9h, retorna das 11h às 13h, retorna às 15h e encerra às 17h.

Piola X Vila Nova – Das 7h30 às 9h, retorna das 10h30 às 13h, retorna as 15h30 e encerra às 17h.

A capacidade de usuários dentro dos veículos deve respeitar o percentual definido para cada Bandeira, de acordo com o Protocolo Específico do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, sob o Decreto Estadual n° 55.882/2021 e suas posteriores alterações.