Confira novas imagens aéreas da enchente em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na imagem abaixo, é possível ver que o Parque Rui Ramos já está embaixo d’água. Esse é um dos motivos que a Avenida Alexandre Lisboa está interditada desde a noite de ontem, contudo, as águas não invadiram a Avenida Eurípedes Brasil Milano, o que deixa o tráfego liberado, consequentemente, a o trânsito na Ponte Borges de Medeiros.

Desde ontem, à noite fake News sobre a interdição da ponte circula entre grupos de whatsApp. A informação do Executivo é que essa medida só será tomada em caso de interrupção do tráfego pelas águas do Rio, na Avenida Eurípedes Brasil Milano.

Na última aferição o Rio estava 11m80cm acima do nível normal e mais de 300 pessoas que tiveram que sair de suas residências.

Nesta manhã, a Prefeitura Municipal decretou situação de emergência em razão de mais uma enchente que assola o Município.