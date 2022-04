Santa Casa já dispõe de exame de angiotomografia

Com a aquisição do novo Tomógrafo, o Centro de Imagens da Santa Casa conta com mais um tipo de exame disponível para atender as demandas da comunidade, o exame de Angiotomografia.

A Angiotomografia ou angio TC, é um exame diagnóstico que combina duas técnicas, a angiografia e a tomografia computadorizada, utilizando modernos equipamentos em 3D que permitem visualizar e detectar alterações de veias e artérias.

Os exames de Angiotomografia disponíveis no Centro de Imagens da Santa Casa de Alegrete são:

Angiotomografia venoso (arterial de crânio), Angiotomografia venoso (arerial de tórax), Angiotomografia (crânio ou pescoço)(arterial ou venoso), Angiotomografia venosa de tórax, Angiotomografia da aorta abdominal, Angiotomografia venosa de membro superior, Angiotomografia venosa de membro inferior e Angiotomografia de ambos os membros.

Com o cartão de descontos Carisaúde, o cartão da Santa Casa, você realiza seus exames com segurança e praticidade e, tem acesso a descontos em diversas empresas parceiras do comércio e em nossa rede de médicos parceiros especialistas

Para maiores informações e agendamento de exames através do Carisaúde, entre em contato pelos números (55) 9 9626 4720 / (55) 3426 2888 ou visite nosso consultório situado à Rua General Sampaio, 88 – Alegrete/RS