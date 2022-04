Danos do vendaval no telhado do Oswaldo Aranha passam por vistoria técnica

Passados menos de uma semana em que um vendaval atingiu parte do telhado do prédio do Oswaldo Aranha ( dia 26) que fica na Rua General Sampaio, a vistoria técnica foi realizada dia 28. A solicitação foi feita, pela direção da Escola, à 10ª CRE e a coordenadora já esteve no local, de acordo com o diretor Ernesto Viana.

Na tarde do dia 28, o Coordenador Regional de Obras Públicas – CRO veio verificar in loco.

A informação de Viana é de que, por causa da chuva forte estaria pingando no andar de baixo, onde o prédio está sem a cobertura.

Acontece que com esta chuvarada, que ocorreu na cidade, e sem a cobertura, a água se inflitra pela parte do telhado que saiu.

A Escola esteve parada, por completo, para obra por mais de dois anos e, recentemente, esta parte do trabalho já havia sido entregue e, mesmo assim não resistiu ao vendaval da semana passada.