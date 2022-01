Confira prazo e descontos nos pagamentos antecipados do IPTU 2022

O contribuinte que pagar antecipadamente, até o dia 10 de fevereiro, em cota única, terá desconto de 20% no valor. Já quem optar por pagar, também em cota única, até 10 de março, contará com 10% de desconto.

O calendário do IPTU também inclui a opção de parcelamento em 10 vezes, sem desconto, com vencimento da primeira parcela em 10 de março, findando em 10 de dezembro.

Segundo José Luiz Cáurio, secretário de Finanças e Orçamento, as guias de pagamento foram encaminhadas pelos Correios e os contribuintes irão receber até 20 de janeiro. “As pessoas não precisam comparecer até à Secretaria de Finanças, pois os carnês já foram encaminhados”, afirma o secretário.

As guias já podem ser acessadas no site, permitindo o acesso ao documento. Confira o passo a passo abaixo:

Acesse: www.alegrete.rs.gov.br

– No lado direito da tela, clicar em IPTU 2022;

– Automaticamente haverá direcionamento para Tributos/Imóveis;

– Digite o número da inscrição do IPTU;

– Clique em pesquisar;

– Aparecerá a Parcela Única Desconto de 20% em 10/02;

– Parcela única Desconto de 10% vcto em 10/03;

– As demais parcelas (clicar em Parcelas);

– Emita o recibo e imprima.

Para maiores informações, entrar em contato pelo número do celular (55) 9 9168 6283 ( via WhatsApp) da Secretaria de Finanças. Basta fornecer o número da matrícula do IPTU para receber as guias e imprimi-las.