Alegrete volta a registrar 47°C

Essa é a temperatura registrada pelo termômetro, pelo fato de que estão instalados perto de concreto de construções e asfalto, como as ruas e avenidas, e isso interfere no valor, contribuindo com o aumento da temperatura. Pelo Inmet, a máxima é de 42°C.

A previsão, conforme a Climatempo, é de pancadas isoladas de chuva à noite. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para uma nova onda de calor que se estende pelos próximos dias. No entanto a possibilidade de pancadas de chuva já para à noite desta quinta-feira (5mm).

Pouca coisa muda na sexta-feira (21), onde segue a previsão de pancadas de chuva segue fraca e isolada (8mm). A temperatura, é de mínima de 27°C e máxima de 41°C, na sexta.

Já a previsão para este sábado é de mínima de 29°C e máxima de 41°C, já no domingo, a mínima é de 29°C com máxima de 43°C.