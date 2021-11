Confira se você é uma pessoa celíaca

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Milhares de pessoas possuem essa doença e não sabem. Se tiver os sintomas, procure um médico imediatamente.

A doença celíaca é uma doença que causa lesões no intestino, dificultando a absorção de vitaminas, minerais, água e nutrientes. É caracterizada, popularmente, pela intolerância permanente ao glúten.

O QUE É GLÚTEN?

É uma proteína presente no trigo, no centeio, na cevada e em todos os seus derivados. Mesmo que a aveia seja considerada sem glúten, ele também é encontrado nela, pois geralmente a aveia é plantada no mesmo terreno que os grãos citados acima e passa por um processo de rotação, o que contamina a aveia, que passa a conter resíduos de glúten.

Uma coisa muito importante é que essa doença pode se agravar e tornar a pessoa intolerante a outras coisas, como a lactose e o centeio, ou seja, a pessoa pode ser intolerante a essas três coisas se o problema não for tratado no início e de forma adequada.

Essa doença não tem idade para se manifestar, podendo dar sinais quando bebê, jovem ou adulto e a alimentação é o que controla o agravamento da doença, podendo levar a morte.

SINTOMAS DA DOENÇA CELÍACA

Vômito;

Barriga inchada;

Emagrecimento;

Falta de apetite;

Diarreia frequente;

Irritabilidade ou apatia;

Evacuação grande e volumosa de fezes pálidas e odor muito forte,

Coceira e vermelhidão na pele sempre que utilizar produtos com glúten,

Dor intensa na região abdominal.

CONSEQUÊNCIAS QUANDO NÃO DIAGNOSTICADO

Artrite;

Dificuldade de digestão – Dispepsia;

Osteoporose;

Ossos frágeis;

Menstruação irregular ou ausente;

Sensação de formigamento nas pernas e braços;

Lesões na língua ou fissuras nos cantos da boca;

Inchaço;

Anemia ferropriva ou por deficiência de folato e vitamina B12;

Sangramento das gengivas ao escovar os dentes ou passar fio dental,

Inflamação do intestino;

Dores intensas na barriga,

Intolerância a outras coisas além do glúten.

DOENÇA CELÍACA É DIFERENTE DE SENSIBILIDADE AO GLÚTEN

Na doença celíaca ocorre a inflamação da mucosa do intestino, gerando perda da integridade desde órgão e dificuldade na absorção de vitaminas, minerais e água. Trata-se de um prejuízo orgânico enorme e mortal.

Já a sensibilidade ao glúten apresenta apenas desconforto e sintomas digestivos que incomodam no dia-a-dia e traz prejuízo à qualidade de vida, é diagnosticada quando os exames da doença celíaca e síndrome do intestino irritável dão “negativos”.